Líder do PP apresenta emenda para resgatar quarentena para juízes e promotores nas eleições de 2022

Proposta caiu na Câmara por apenas três votos na semana passada; estratégia agora é deixar de fora profissionais da área de segurança pública

Michel Jesus/Câmara dos Deputados - 10/06/2021 Câmara deve votar o novo código eleitoral nesta quarta-feira, 15



Deputados do Centrão tentam incluir novamente a quarentena de cinco anos para juízes e membros do Ministério Público no texto do novo código eleitoral. Uma emenda sugerindo o retorno da questão foi apresentada na terça-feira, 14, pelo deputado Cacá Leão (PP-BA). Ele é líder do partido do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). A estratégia agora é deixar de fora profissionais da área de segurança pública. A proposta caiu por apenas três votos na semana passada. O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) criticou a medida.”E emenda aglutinativa sob o código eleitoral só pode referir-se agora a temas que ainda não foram votados, os novos destaques. Só que nenhum dos novos destaque faz referência ao tema quarentena. Como é que pode somar-se dois ou mais destaques que não se referem à quarentena para retomar um tema já vencido por essa Casa de leis? Senhor presidente, a quarentena caiu porque os deputados entenderam que faltou um debate mais aprofundado sobre o tema”, afirmou Sampaio. A expectativa é de que a Câmara vote o novo código eleitoral nesta quarta-feira, 15, Para concluir a votação, os deputados devem votar os destaques apresentados pelos partidos. O texto-base foi aprovado na semana passada, por 378 votos a 80.

