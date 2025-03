Líderes da União Europeia se reúnem em Bruxelas nesta quinta

Reunião debaterá a guerra da Rússia contra a Ucrânia, em meio às negociações lançadas por Donald Trump e aos novos planos para rearmar o bloco econômico

Nesta quinta-feira (20), em Bruxelas, Bélgica, líderes da União Europeia se reúnem para discutir temas de grande relevância, com destaque para o apoio à Ucrânia. A expectativa é que um texto de apoio ao país seja publicado, embora o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, não deva assinar o documento. Este encontro ocorre em um momento crítico, onde a segurança e a integridade territorial da Ucrânia estão em jogo, e a união dos países europeus é mais necessária do que nunca.

Além do apoio à Ucrânia, o rearmamento do bloco é outro ponto central na pauta do encontro. Esta questão tem sido amplamente discutida nas últimas semanas, especialmente em relação ao possível afastamento dos Estados Unidos das questões geopolíticas europeias. O presidente francês, Emmanuel Macron, tem sido um defensor fervoroso do rearmamento com indústrias europeias, enxergando nisso uma oportunidade econômica para impulsionar os países do bloco. A maioria dos líderes, com exceção de Orbán, está disposta a assinar um compromisso de ajuda militar contínua à Ucrânia.

Paralelamente, as negociações entre Donald Trump e Vladimir Putin, após um telefonema recente entre os dois, adicionam uma camada de complexidade ao cenário geopolítico. A União Europeia precisa se posicionar de forma clara e unida, especialmente diante das novas dinâmicas que podem surgir dessas conversas. Outro tema que será abordado, embora de forma secundária, são as respostas econômicas da União Europeia às tarifas impostas por Donald Trump, que já afetam setores como aço e alumínio.

A presidente da Comissão Europeia mencionou um plano ambicioso de 800 bilhões de euros para o rearmamento europeu, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre o investimento. As reuniões e relatórios a serem apresentados à imprensa são aguardados com grande expectativa, especialmente em um momento em que se discute a possibilidade de cessar-fogo e o fim do conflito na Ucrânia.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA