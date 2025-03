Argentina aprova acordo com o FMI para refinanciamento da dívida

Votação na Câmara dos Deputados resultou em 129 votos a favor, 108 contra e seis abstenções, demonstrando um apoio significativo ao decreto que facilita o avanço do acordo

O governo de Javier Milei na Argentina obteve uma importante vitória no Congresso ao conseguir a aprovação de um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Essa decisão permitirá o refinanciamento da dívida do país e a liberação de novos recursos financeiros. A votação na Câmara dos Deputados resultou em 129 votos a favor, 108 contra e seis abstenções, demonstrando um apoio significativo ao decreto que facilita o avanço do acordo. O novo pacto com o FMI inclui a injeção de dólares no Banco Central argentino, além de prever o pagamento de dívidas relacionadas ao empréstimo de 2018, que ultrapassou a marca de 50 bilhões de dólares. Essa medida é vista como crucial para estabilizar a economia do país, que enfrenta desafios financeiros severos. A aprovação no Congresso é um passo importante para Milei, que busca implementar suas políticas econômicas.

Entretanto, a oposição peronista se manifestou contrária ao acordo, expressando sua intenção de não reconhecer a nova dívida caso retorne ao poder. Essa posição reflete a divisão política no país e a resistência a medidas que envolvem o FMI, que historicamente gerou controvérsias na Argentina. A oposição argumenta que o acordo pode agravar a situação econômica e social da população. Com a aprovação do acordo, o governo de Milei espera conseguir a confiança dos investidores e estabilizar a economia argentina, que tem enfrentado inflação alta e dificuldades fiscais. A expectativa é que os novos recursos ajudem a aliviar a pressão sobre as finanças públicas e proporcionem um caminho para a recuperação econômica.

