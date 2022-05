Liga das Escolas de Samba quer dois carnavais por ano no Rio de Janeiro

Proposta é que os desfiles aconteçam no início e no meio de 2023 para atrair turistas da Europa e dos Estados Unidos; Desfile das Campeãs vira ‘celebração da vida’ pós-pandemia

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Desfile da escola de samba Grande Rio, no desfile das Campeãs do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí do Rio de Janeiro



O Carnaval 2022 do Rio de Janeiro foi encerrado em clima de felicidade e celebração na madrugada deste domingo, 1º, com o Desfile das Campeãs, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí . Ao todo, seis escolas passaram novamente pela avenida, sendo elas: Acadêmicos do Salgueiro, Portela, Unidos Vila Isabel, Unidos de Viradouro, Beija-Flor de Nilópolis e a campeã Acadêmicos do Grande Rio. E o clima era de tranquilidade e comemoração entre os foliões. A componente da ala das baianas, Dona Léia Assis, considera o carnaval deste ano uma celebração da vida. “Graças a Deus voltamos para celebrar a vida. Alegria é geral e nós, que somos sambista, sabemos como é gratificante entrar na Sapucaí de novo”, afirmou à Jovem Pan. O mesmo sentimento foi descrito por Leonardo Moreira, da Salgueiro. “Já somos campeões por estarmos aqui depois de dois anos com vida e saúde.”

Tradicionalmente, o Desfile das Campeãs é mais descontraído e traz um número menor de componentes. Sem a presença dos jurados, as escolas aproveitam para celebrar a vitória, mas sem esquecer o compromisso com o samba. “Nosso comprometimento com o Carnaval é muito além. Lógico que samba não tem como deixar de se divertir”, disse André Rebouças, que também desfilou. Apesar de todas limitações e dificuldades impostas pela pandemia, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) considerou o Carnaval deste ano um sucesso e já pensa em mudanças e aperfeiçoamento para o próximo ano. A principal proposta da Liesa é a realização de dois desfiles na Passarela do Samba, sendo um no começo do ano e valendo título e nota e outro no meio do ano, para turistas e estrangeiros, especialmente da Europa e dos Estados Unidos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga