Lira tem reunião nesta terça sobre pedidos de derrubada do decreto de armas de Lula

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reúne nesta terça-feira, 1º, com líderes partidários



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reúne nesta terça-feira, 1º, com líderes partidários qu defendem o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para derrubar as restrições de armas editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Assim, as diretrizes do governo Jair Bolsonaro (PL) podem ser restabelecidas. Outra pressão que pode ser feita por Lira é em relação ao arcabouço fiscal, que já foi modificado no Senado e precisa ser aprovado novamente pela Câmara. No retorno do recesso parlamentar, Lira cobra Lula por cargos para mais partidos, enquanto o governo adia decisões sobre a aguardada reforma ministerial. “A escolha de ministros para a formação de um ministério é prerrogativa exclusiva do presidente da República. Cabe a ele estabelecer um diálogo republicano com as direções e os líderes partidários. Continuo trabalhando junto a eles para fazer a composição adequada para o governo obter a necessária sustentação política no Congresso Nacional, conforme diálogo mantido com o presidente da República, após a votação da reforma tributária. À presidência da Câmara dos Deputados cabe, prioritariamente, manter a relação institucional com a Presidência da República para buscar a aprovação de matérias de interesse do país”, escreveu em suas redes sociais.

Como mostrou o colunista Claudio Dantas, da Jovem Pan News, o Planalto trabalha com a possibilidade de adiar a reforma ministerial, em razão dos sinais positivos na economia. Oficialmente, ministros do núcleo político do governo devem seguir prometendo cargos nas próximas semanas, a fim de obter a aprovação do arcabouço fiscal. Na semana passada, Arthur Lira já havia falado sobre “atropelos” na condução das discussões sobre a reforma na Esplanada dos Ministérios.

*Com informações do repórter André Anelli.