Litoral paulista deve movimentar aproximadamente R$ 10 bilhões nas férias de verão

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis projetou uma taxa de ocupação de turistas de 60,85% no Natal e 57,02% no Réveillon

Divulgação/Prefeitura de São Sebastião Estima-se que cerca de 4 milhões de turistas visitem o litoral paulista



O turismo em São Paulo está prestes a vivenciar um final de ano bastante movimentado, com expectativas otimistas para o setor. A cidade, conhecida por sua diversidade cultural e atrações turísticas, deve atrair um grande número de visitantes, tanto para a capital quanto para o litoral. Estima-se que cerca de 4 milhões de turistas visitem o litoral paulista, com 2,9 milhões concentrando-se na Baixada Santista e 1,1 milhão no litoral norte. Essa movimentação promete gerar um impacto financeiro significativo, estimado em aproximadamente R$ 9,6 bilhões, contribuindo para a geração de empregos e renda no estado.

A virada do ano é um dos períodos mais aguardados, com a expectativa de que 1 milhão de pessoas se desloquem para o litoral, sendo 700 mil para a Baixada Santista e 300 mil para o litoral norte. A hotelaria local está se preparando para receber esse fluxo de turistas, com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis projetando uma taxa de ocupação de 60,85% no Natal e 57,02% no Réveillon.

A capital paulista, famosa por sua rica gastronomia e eventos culturais, também espera um aumento no fluxo de visitantes. Eventos tradicionais como a Corrida Internacional de São Silvestre e o Réveillon na Avenida Paulista, que deve reunir quase 2 milhões de pessoas, são grandes atrativos para turistas de todo o país.

