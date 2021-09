Durante a cerimônia virtual, o representante da empresa defendeu a urgência de reformas estruturais para o crescimento econômico do país

A 21ª edição do anuário "Valor Mil" organizou o ranking das 1000 maiores companhias do Brasil



Lojas Cem conquistam pela quarta vez consecutiva o prêmio “Valor Mil” na categoria “Empresa do Comércio Varejista do Brasil” do Valor Econômico. Durante a cerimônia virtual, o gerente de propaganda, Maurício Gardenal, reforçou a urgência das reformas estruturais para o crescimento econômico do Brasil. “A visão das Lojas Cem é de confiança no futuro, mas para voltar a crescer e de forma sustentável, o Brasil precisa de mais previsibilidade. Estabilidade política e social e segurança jurídica são fundamentais. Leis não deveriam ser reinterpretadas ao sabor do momento, alterando o passado. É preciso apressar reformas que reduzam a burocracia, que simplifiquem a Legislação Trabalhista e Tributária”, defendeu Gardenal.

“Hoje gasta-se um esforço enorme de profissionais altamente qualificados para atender obrigações assessórias do Estado burocrático. Crescer exige investimento em infraestrutura, energia, água, transporte e exige mão de obra especializada. Portanto, exige mais investimentos em educação e em saúde. O Brasil precisa de um projeto de longo prazo, de medidas de Estado voltadas para o futuro”, acrescentou o gerente. A pandemia transformou o ano de 2020 em um dos mais desafiadores da história do país. Gardenal explica como as Lojas Cem superaram o momento “As empresas precisam ser capazes de oferecer segurança às pessoas com as quais se relacionam. No momento mais terrível da pandemia, com todas as filiais das Lojas Cem fechadas por 70 dias, a empresa manteve todos os seus mais de 11 mil funcionários empregados. Essa é a missão: criar mais oportunidades e oferecer segurança para as pessoas seguirem em frente construindo um futuro melhor”. A 21ª edição do anuário “Valor Mil” elegeu as melhores empresas em 26 setores com o ranking das 1000 maiores companhias do Brasil.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos