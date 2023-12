Lojas Cem prevê faturamento de R$ 7 bilhões em 2023

Gigante do varejo também planeja inaugurar, nesta sexta-feira, 15, uma nova unidade em Guapimirim, no Rio de Janeiro

Divulgação/Lojas Cem Diretor da Lojas Cem deu entrevista exclusiva à Jovem Pan News sobre os planos de expansão da marca



A gigante do varejo Lojas Cem prevê um faturamento de R$ 7 bilhões em 2023. Para o próximo ano, diretor José Domingos Alves afirmou em entrevista exclusiva para a Jovem Pan News que pretende continuar investimentos e expandir ainda mais a rede. “Vamos ter um superávit superior ao do ano passado, já crescemos ano passado e vamos crescer muito bem esse ano. Continuamos investindo, acreditando no país e na economia, mas sempre com pé no chão”, afirmou Alves. Apesar do momento econômico de crescimento do e-commerce e fechamento de lojas físicas, a Lojas Cem planeja inaugurar, nesta sexta-feira, 15, mais uma unidade, desta vez, em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Sobre este momento do mercado, Domingos Alves aponta que o investimento em lojas físicas ainda é determinante e que estuda a entrada da rede no on-line.

“O e-commerce é um mercado que tem sua importância. Tem empresas que trabalham no varejo e vão para o on-line com dificuldades. E tem empresas especializadas só no on-line que vão muito bem. É a história de fazer bem feito o que você sabe fazer. No nosso caso, nós preferimos trabalhar em loja física, fizemos um investimento altíssimo em tecnologia e estamos preparados para entrar no e-commerce quando for o momento. Mas, 90% do que se vende no varejo brasileiro se vende em lojas físicas. Apenas 10% do que se vende hoje no varejo se vende on-line”, explicou o diretor da Lojas Cem. Confira a entrevista completa no vídeo abaixo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos