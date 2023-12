Lula afirma que crescimento de 3% do PIB ainda ‘é pouco’, mas que governo surpreendeu na economia

Solenidade no BNDES marcou a assinatura de um contrato com o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) para a captação de US$ 1,7 bilhões (R$ 8,5 bilhões)

Durante evento no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), nesta quarta-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que um crescimento econômico de 3% do PIB (Produto Interno Bruto) é pouco para o Brasil, mas destacou que o valor é superior ao que era projetado para 2023. “É pouco, é só 3%, mas pra quem achava que a gente só ia crescer 0,8% é 2,2% a mais (…) A nossa obrigação é arranjar dinheiro e fazer esse país crescer, porque se ele não crescer, não tem emprego. Se não tiver emprego, não tem salário. Se não tiver salário, não tem consumo. Se não tiver emprego, salário e consumo, o país estará a bancarrota”, declarou. Nesta semana, o IBGE divulgou que a economia brasileira avançou 0,1% no terceiro trimestre frente ao segundo trimestre e 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado. A solenidade no BNDES marcou a assinatura de um contrato com o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como Banco dos BRICS, para a captação de US$ 1,7 bilhões (R$ 8,5 bilhões). O banco nacional pretende usar os recursos para projetos de combate às mudanças climáticas e investimentos em infraestrutura sustentável.

O NBD, que é presidido por Dilma Rousseff, já aprovou cerca de US$ 2,8 bilhões para financiamento de projetos para o Brasil só em 2023. Ainda em sua fala, o presidente Lula destacou o papel de importância dos bancos públicos na liberação de recursos para investimentos. “Não posso ficar com R$ 2 trilhões guardados no Tesouro com o BNDES comendo pão seco sem mortadela. Vamos ter que calibrar as coisas. Precisamos convencer a sociedade brasileira e o nosso glorioso mercado, que fala tanto e eu nunca sei quem é, de que não tem nenhum problema você ter uma dívida, se aquela dívida é para construir um ativo produtivo que vai render e facilitar o escoamento da produção”, afirmou Lula em referência às reservas internacionais do Tesouro Nacional.

