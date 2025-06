Lula assume presidência do Mercosul nesta semana

Previsão é que o presidente embarque nesta quarta-feira (2) para participar da cerimônia de posse na Argentina, que acontece entre os dias 2 e 3 de julho

Ricardo Stuckert/PR



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assumir nesta semana a presidência rotativa do Mercosul durante a cúpula dos chefes de Estado, que ocorrerá em Buenos Aires, Argentina. Previsão é que o presidente embarque nesta quarta-feira (2) para participar da cerimônia de posse na Argentina, que acontece entre os dias 2 e 3 de julho. Durante seu mandato temporário, o governo brasileiro estabeleceu como prioridade a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Além disso, o fortalecimento da tarifa externa comum, a incorporação dos setores automotivo e açucareiro ao regime comercial do bloco e o avanço em medidas para consolidar a união aduaneira também estão na agenda.

Outro ponto de destaque será a discussão sobre a incorporação de novos códigos à lista de exceções à tarifa externa comum. Durante sua estadia na Argentina, Lula também planeja visitar a ex-presidente Cristina Kirchner, conforme informado pelo ex-ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, em entrevista a uma rádio argentina. Essa visita reforça os laços diplomáticos entre Brasil e Argentina, dois dos principais membros do Mercosul. Além dos compromissos internacionais, a agenda do presidente Lula inclui eventos no Brasil. Na quarta-feira, ele participará das celebrações da independência da Bahia, em Salvador, e, posteriormente, viajará ao Rio de Janeiro para a cúpula do BRICS, que ocorrerá nos dias 7 e 8 de julho.