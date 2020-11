Lula ataca Bolsonaro e diz que diálogo com Ciro foi civilizado, mas ambos ‘seguem adversários’

O ex-presidente disse estar feliz em poder votar novamente

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Na ocasião, Lula disse que o Brasil vive um desgoverno sob a presidência de Jair Bolsonaro



Com uma máscara vermelha com o símbolo do Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou logo cedo neste domingo, 15, em São Bernardo do Campo, reduto do partido no ABC Paulista. acompanhado de apoiadores, Lula falou com a imprensa, gesto que tem ficado cada vez menos frequente desde que foi condenado e preso na Lava Jato, mas solto após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente disse estar feliz em poder votar novamente. Lula disse que o Brasil vive um desgoverno sob a presidência de Jair Bolsonaro. O petista comentou ainda a conversa que teve com o ex-ministro Ciro Gomes e afirmou que foi um diálogo civilizado e reiterou que os dois seguem como adversários, mas que é necessário uma política de respeito mútuo.

*Com informações da repórter Camila Yunes