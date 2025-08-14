Lula convida Donald Trump a participar da COP30 em carta

Evento está programado para ocorrer em novembro, na cidade de Belém, mas governo brasileiro demonstra preocupação com altos preços nas hospedagens da capital paraense

Ricardo Stuckert/PR Lula participa da Conferência Nacional de Economia Solidária



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que fez um convite ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para participar da COP 30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. O evento está programado para ocorrer em novembro, na cidade de Belém, no Pará. O convite foi formalizado através de uma carta enviada na última terça-feira (13), com o intuito de promover a participação de Trump no evento climático, sem a intenção de discutir questões tarifárias entre os dois países.

Durante um evento em Brasília, Lula também relembrou promessas feitas por países ricos na COP de Copenhague, em 2009, sobre o repasse anual de US$ 100 bilhões de dólares para financiar ações climáticas em países mais pobres. O petista destacou a importância da COP 30 como um momento crucial para cobrar dos líderes mundiais um posicionamento claro sobre a crise climática. Além disso, enfatizou a necessidade de ações concretas para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius.

No entanto, a organização do evento enfrenta críticas devido aos altos preços de hospedagem em Belém, o que pode dificultar a participação de delegações internacionais, especialmente de países mais pobres. O governo brasileiro está preocupado com a possibilidade de que esses custos possam prejudicar as negociações e a presença de importantes CEOs e representantes internacionais.

*Com informações de Janaina Camelo

