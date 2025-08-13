Lula diz que o Brasil ‘é muito mais democrático’ do que os EUA em ‘muitas coisas’

Presidente do Brasil destacou que o líder dos EUA, Donald Trump, estaria sendo julgado no Brasil se a invasão ao Capitólio tivesse ocorrido aqui

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura da "Medida Provisória Brasil Soberano"



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (13) que o Brasil é, “em muitas coisas, muito mais” democrático do que os Estados Unidos. “Isso é um mau exemplo para a humanidade. Durante muitas décadas, os EUA tentaram se apresentar como país mais democrático e de mais oportunidades. E, agora, ele tem esse comportamento inexplicável e totalmente inaceitável”, disse. “Nós até perdoamos eles (EUA) por envolvimento no golpe de 1964 “, acrescentou. As falas foram dias na abertura da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (Conaes), Lula destacou que o presidente dos EUA, Donald Trump, estaria sendo julgado no Brasil se a invasão ao Capitólio tivesse ocorrido aqui.

O presidente brasileiro afirmou que a decisão de Trump de cassar os vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não condiz com a postura de um presidente dos EUA. Além disso, o petista ressaltou que o Brasil tem sinalizado ao mundo a disposição para negociar, mas que não encontra interlocutores para o diálogo. Ele destacou que o governo federal continuará com a política de envolvimento da sociedade e políticas públicas, enfatizando que não permitirá o retorno de “tranqueiras”, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mencionado na carta de Trump, ao comando do País.

“Apresentaram um relatório dizendo que nós não respeitamos os direitos humanos porque estamos perseguindo o ex-presidente. E que o ministro da Suprema Corte que está julgando é um ditador. Não é possível que ele não conheça nossa Constituição”, continuou Lula. “Essas coisas que me deixam pasmo. Estamos precisando viver em tempos de paz. Ele está tentando destruir o multilateralismo.”

*Com informações do Estadão Conteúdo