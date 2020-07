Lula critica ação do governo na pandemia e diz que Bolsonaro ‘promove a ignorância’

O ex-presidente entende que o governo federal se posicionou contra o isolamento social, contra a ciência e os governadores no combate ao coronavírus

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Lula afirma que após ser contaminado o presidente Jair Bolsonaro precisa recuperar o juízo



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, critica ausência de ação coordenada contra o coronavírus e afirma que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, promove a ignorância e desordem no Brasil. A afirmação aconteceu durante live da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviço.

“O presidente da República é ignorante, se ele não é ignorante ele gosta de parecer ser ignorante. Ele faz tipo de ignorante, porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito. O governo passou a criticar todas as pessoas que estavam com o pensamento científico, todas as pessoas que tinham uma cabeça no lugar e estavam tentando evitar mortes e cuidar da vida, ele criticava. Então passou a ser um governo de causar rebeldia das pessoas, contra as pessoas que estavam utilizando o bom senso, contra a ciência, contra os médicos. Contra os governadores que criaram um fórum para discutir e comprar as coisas juntos e que resolveram pedir para as pessoas ficarem em isolamento. O governo passou a brigar e criar uma certa desordem no país.”

Lula afirma que após ser contaminado pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro precisa recuperar o juízo. “O governo federal ao invés de ser o coordenador da estratégia de parar o coronavírus, o governo criou a desordem no país. Agora parece que ele está quietinho porque ele pegou o coronavírus, ele teimou e pegou. Espero que ele se cuide agora, espero que ele se cuide para ele voltar com juízo, com a responsabilidade que precisa ter um presidente da República.”

*Com informações do repórter Marcelo Mattos