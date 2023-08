Lula critica FMI e diz que Brasil fez ‘tudo que podia fazer’ para mediar dívida externa da Argentina

Em encontro com correspondentes internacionais, presidente pediu que Banco dos Brics avalie o ingresso de mais países

Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula discursa durante reunião com correspondentes internacionais no Palácio do Planalto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o Fundo Monetário Internacional (FMI) e disse que o Brasil fez “tudo que podia fazer” para mediar a dívida externa da Argentina. O atual presidente argentino Alberto Fernández é aliado de Lula. Em reunião com correspondentes internacionais nesta quarta-feira, 2, no Palácio do Planalto, o petista comentou que o FMI “ajuda a afundar países”, enquanto defendia uma mudança na atuação do Banco dos Brics, presidido por Dilma Rousseff. “O Brics tem que ser mais eficaz e generoso do que o FMI. O banco existe para ajudar a salvar países e não para ajudar a afundar países. É o que o FMI faz muitas vezes”, destacou Lula. O presidente também pediu que o Banco dos Brics – atualmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – avalie o ingresso de mais países, como a Argentina, Arábia Saudita e Emirados Árabes. No encontro, Lula ainda admitiu que solicitou ajuda de Dilma para que o Brics socorra o país vizinho. “Tudo que podia fazer de esforço, contato, telefonema e reunião para tentar ajudar a Argentina tentei. Tentamos fazer o que era possível dentro do marco legal que existe hoje nas instituições financeiras. E o FMI deveria ter um pouco de paciência em saber da seca que se passa na Argentina”, completou.

*Com informações da repórter Janaína Camelo.