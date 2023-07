Lula deve realizar trocas em ministérios após aprovação da reforma tributária

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já confirmou que mudanças devem ocorrer na Esplanada para garantir apoio parlamentar

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o anuncio do Plano Safra 2023/2024 localizado no Palácio do Planalto



Frente a pressões dos partidos do chamado Centrão para entregar votos importantes para o Governo Federal no Legislativo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode promover mais mudanças na Esplanada dos Ministérios. O próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já confirmou que mudanças devem ocorrer e as legendas tem disputado espaço nesta provável reforma ministerial. O deputado André Fufuca (PP), por exemplo, se encontrou com Lula na semana passada e tem sido apontado como um dos cotados para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social. O ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), em entrevista à Jovem Pan News, descartou o ingresso formal do Progressistas no governo: “Se depender de mim, que sou o presidente do partido, os Progressistas já mais irão integrar este governo. O partido jamais irá apoiar um governo que não temos identidade, identificação e não participamos da campanha. Dou minha palavra, não irá acontecer dos Progressistas apoiarem um governo do PT enquanto eu for presidente”.

Ainda assim, Ciro Nogueira admite que na prática não tem como impedir estas articulações, uma vez que se trata de uma decisão pessoal dos integrantes da legenda. Nesta semana, a expectativa é de encontro, no Palácio do Planalto, do presidente Lula com lideranças do União Brasil na Câmara e no Senado. O objetivo seria bater o martelo com relação à substituição no Ministério do Turismo. A ministra Daniela Carneiro já está de saída e no lugar deverá ser nomeado o deputado federal Celso Sabino (União Brasil).

*Com informações da repórter Luciana Verdolin