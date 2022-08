Lula diz nunca ter usado religião em campanha eleitoral: ‘Quero conversar com o cidadão’

Ex-presidente também sugeriu, na última sexta, que ocorram apenas três debates; Bolsonaro estena inauguração do TRF-6

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/08/2022 Lula participa de reunião com empresários e promete ajuda para quitação de dívidas acumuladas durante a pandemia do novo coronavírus



Nesta sexta-feira, 19, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de gravação de programa eleitoral e também se reuniu com o vice Geraldo Alckmin (PSB) e outros integrantes da campanha para definição das próximas agendas. No encontro, Lula falou sobre visitar a região Norte, os estados amazônicos e o centro-oeste brasileiro. Ele também defendeu que sejam feitos apenas três debates eleitorais com todos, para que os presidenciáveis tenham tempo de viajar o país. “Fiz uma proposta aos canais de televisão para fazerem um pool de canais de televisão aberta para que a gente pudesse fazer três debates com todos os candidato, porque senão a gente não tem como trabalhar com, todo dia um debate e uma sabatina. E nós temos que circular o país, conversar com o povo, fazer comício”, disse. Lula também comentou sobre fazer campanha em instituições religiosas. “Eu nunca utilizei a religião na minha campanha. Eu acho que quando o ser humano, homem ou mulher, vai a igreja, ele vai tratar da sua fé, vai tratar da sua espiritualidade. Eu quero conversar com os eleitores brasileiros enquanto cidadãos brasileiros. A mim não importa se ele seja evangélico, católico, da religião islâmica, judaica, seja da matriz religiosa africana. Não importa a religião”, declarou.

Jair Bolsonaro (PL) participou da instalação do Tribunal Regional Federal da sexta região em Belo Horizonte. No discurso, ele falou sobre a escolha dos nomes a integrar o TRF-6. “É sempre difícil a gente decidir, em especial porque eram excelentes nomes de cada uma das listas que chegaram a minha mesa. Mas quis o destino, quis Deus que nos iluminasse e indicasse seis jovens desembargadores para esse jovem TRF-6. Só quero agradecer a todos por esse momento, parabenizar Minas Gerais e pedir a Deus que ilumine a todos vocês daqui a aproximadamente 50 dias, onde estaremos decidindo o que nós queremos para o nosso Brasil”, disse. Em entrevista a uma rádio de Minas Gerais, entre os destaques, o presidente e candidato a reeleição falou sobre relações com os países do Mercosul. Bolsonaro criticou vizinhos como a Argentina na condução da economia, mas disse que está aberto o diálogo com todos. “Não fechamos as portas para nada em país nenhum aqui na América do Sul. Estou dando recado para a população para onde aqueles países estão indo pelas escolhas que eles fizeram. Todo mundo tem liberdade para fazer essa escolha agora por ocasião das eleições. Eles podem fazer também. Você pode comparar meus três anos e meio de governo, com o que nós passamos, pandemia e etc, com outros presidentes da República”, disse.

Simone Tebet (MDB) visitou cidades do ABC Paulista. Ela caminhou pelas ruas de Diadema pela manhã e, à tarde foi até Santo André. Ela falou sobre reindustrialização do país e parcerias com a iniciativa privada. O candidato Ciro Gomes (PDT) visitou a sede da Companhia Brasileira de Material Ferroviário em Osasco, São Paulo. A empresa foi uma gigante da indústria, fornecendo equipamentos e serviços para o modal ferroviário brasileiro. Diante de executivos e funcionários, Ciro falou sobre geração de emprego. Soraya Thronicke (União) apresentou o plano de governo ao governador de São Paulo e candidato a reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB). Ela se disse confiante, apesar de não pontuar nas pesquisas.

*Com informações da repórter Carolina Abelin