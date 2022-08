Lula participa de ato em SP, e Bolsonaro vai a cerimônia no RJ; confira as agendas dos candidatos

Muitos postulantes ao cargo de presidente da República aproveitam o sábado para gravar propagandas de rádio e TV

PEI FON/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula participa de ato pela democracia no centro de São Paulo neste sábado, 20



Neste sábado, 20, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de ato pela Democracia no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, às 11 horas. No mesmo horário, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), acompanha uma cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. Ciro Gomes (PDT) participa de caminhadas no Rio de Janeiro: às 10 horas em Campo Grande e às 13 horas em São Gonçalo. Às 16 horas, o pedetista tem um encontro com a Associação de Protetores dos Animais. Simone Tebet (MDB) faz campanha em São Paulo com o governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o candidato ao Senado Edson Aparecido às 10 horas. Às 15 horas, a emedebista grava programa de rádio da propaganda eleitoral e, às 18 horas, a propaganda de TV. Sofia Manzano (PCB) participa de uma discussão às 10 horas na Associação dos Trabalhadores da Petrobras, no Rio de Janeiro. Às 17 horas ela também de deve comparecer a uma roda de conversa em Petrópolis. Soraya Thronicke (União) faz o lançamento oficial da candidatura dela em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, às 11 horas. Às 17h30, ela participa do lançamento da campanha do deputado federal Julian Lemos, em João Pessoa, na Paraíba. Felipe D’Ávila (Novo) também faz gravações para a campanha. Leonardo Péricles (UP) faz caminhada com apoiadores em Mauá, na grande São Paulo às 9 horas. Vera Lúcia (PSTU) participa de sessão de fotos para a campanha às 14 horas. José Maria Eymael (DC) passa o final de semana com a família. Pablo Marçal (PROS) não divulgou a agenda. Roberto Jefferson (PTB) ainda não pode iniciar a campanha por questões judiciais.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina