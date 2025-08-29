Lula diz que comércio internacional é usado como ‘instrumento de coerção’

Fala aconteceu durante visita do presidente do Panamá, José Raúl Mulino; encontro também marcou o anúncio do Brasil de iniciar o processo de adesão ao tratado de neutralidade do Canal do Panamá

Ricardo Stuckert/PR Declaração de Lula aconteceu durante visita do presidente do Panamá, José Raúl Mulino, ao Brasil



Em um discurso focado no multilateralismo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o comércio internacional como um “instrumento de coerção e chantagem”. A declaração aconteceu durante visita do presidente do Panamá, José Raúl Mulino, ao Brasil. O encontro bilateral também marcou o anúncio do país brasileiro de iniciar o processo de adesão ao tratado de neutralidade do Canal do Panamá. O documento garante que a via de cerca de 80 km deve permanecer aberta a todos os países, independentemente de conflitos. A medida é vista como uma resposta direta ao discurso de Donald Trump sobre uma possível retomada do controle do canal pelos Estados Unidos. Desde 1999, a soberania sobre o canal pertence ao Panamá.

Em sua fala, Lula ressaltou o compromisso do Brasil com o multilateralismo, o desenvolvimento sustentável e a integração regional. A decisão de aderir ao tratado foi notificada à Câmara do Comércio Exterior (Camex), que tem 30 dias para emitir um parecer sobre o assunto.

A visita de Mulino também rendeu outros acordos, como a compra pelo Panamá de quatro aviões Super Tucano da Embraer. Além disso, Lula convidou o líder panamenho a participar da COP 30, a ser realizada em Belém em novembro.

*Com informações de André Anelli

*Reportagem produzida com auxílio de IA