Lula diz que comércio internacional é usado como ‘instrumento de coerção’

Fala aconteceu durante visita do presidente do Panamá, José Raúl Mulino; encontro também marcou o anúncio do Brasil de iniciar o processo de adesão ao tratado de neutralidade do Canal do Panamá

  • Por Jovem Pan
  • 29/08/2025 08h33
Ricardo Stuckert/PR Declaração de Lula aconteceu durante visita do presidente do Panamá, José Raúl Mulino, ao Brasil Declaração de Lula aconteceu durante visita do presidente do Panamá, José Raúl Mulino, ao Brasil

Em um discurso focado no multilateralismo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o comércio internacional como um “instrumento de coerção e chantagem”. A declaração aconteceu durante visita do presidente do Panamá, José Raúl Mulino, ao Brasil. O encontro bilateral também marcou o anúncio do país brasileiro de iniciar o processo de adesão ao tratado de neutralidade do Canal do Panamá. O documento garante que a via de cerca de 80 km deve permanecer aberta a todos os países, independentemente de conflitos. A medida é vista como uma resposta direta ao discurso de Donald Trump sobre uma possível retomada do controle do canal pelos Estados Unidos. Desde 1999, a soberania sobre o canal pertence ao Panamá.

Em sua fala, Lula ressaltou o compromisso do Brasil com o multilateralismo, o desenvolvimento sustentável e a integração regional. A decisão de aderir ao tratado foi notificada à Câmara do Comércio Exterior (Camex), que tem 30 dias para emitir um parecer sobre o assunto.

A visita de Mulino também rendeu outros acordos, como a compra pelo Panamá de quatro aviões Super Tucano da Embraer. Além disso, Lula convidou o líder panamenho a participar da COP 30, a ser realizada em Belém em novembro.

*Com informações de André Anelli

*Reportagem produzida com auxílio de IA

