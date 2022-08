Lula e Bolsonaro cumprem agenda de campanha em São Paulo; confira

Ciro Gomes concentra atenção na sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo, e Simone Tebet tem compromissos em Santa Catarina

Montagem sobre fotos: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO e ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro dividem maioria dos votos dos eleitores brasileiros



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa da Cerimônia de Abertura do Congresso Aço Brasil, no Jardim Paulista, em São Paulo, às 9 horas da manhã. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá um encontro com empresários do setor da construção civil, às 18 horas, também em São Paulo. Ciro Gomes (PDT) concede entrevista para o Jornal Nacional, da TV Globo, no Rio de Janeiro, às 20h30. Simone Tebet (MDB) visita a Escola de Teatro Bolshói no Brasil, em Joinville, Santa Catarina, às 9 horas. Na sequência, às 10h30, ela caminha pelo centro da cidade. Às 13 horas, Tebet almoça em um hotel da região; às 15 horas ela visita à Reitoria da Universidade do Vale do Itajaí. Já à noite, às 19 horas, a emedebista participa do lançamento da candidatura de José Serra (PSDB) no centro histórico de São Paulo. Felipe D’Ávila (Novo) cumpre agenda no Rio de Janeiro: às 11 horas visita o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no Jardim Botânico; às 15h30, vai à ONG Ser Alzira Aleluia, no Vidigal; e às 19h30 participa, no Leblon, do lançamento das candidaturas de George Neder a deputado Estadual e Renê Freitas a deputado federal.

Sofia Manzano (PCB) concede entrevistas, às 9h20 e 11 horas para veículos de comunicação do Rio Grande do Sul; ela almoçará no centro histórico de Porto Alegre com os candidatos do PCB no Estado; às 14 horas, ela concede entrevista ao jornal Correio do povo; e às 17h30 participa de atividade de lançamento do programa político. José Maria Eymael (DC) tem agenda interna na sede do partido em São Paulo e reuniões com lideranças. Vera Lúcia (PSTU) participa de reunião com a equipe de campanha em São Paulo às 9 horas e concede entrevista a um veículo de comunicação às 11 horas. Soraya Thronicke (União) também tem reunião com a equipe responsável pela agenda de campanha; às 15 horas grava propaganda eleitoral gratuita; e às 18 horas participa de media training. Leonardo Péricles (UP) e Pablo Marçal (PROS) ainda não divulgaram agendas. Roberto Jefferson (PTB) por enquanto não tem agenda, já que está impedido de sair de casa por decisão judicial após condenação.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina