Lula encontra presidente da Bolívia e Ciro vai ao Pânico; confira agenda dos presidenciáveis

Candidatos iniciam mais uma semana de campanha com comícios e entrevistas

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República em 2022



Candidatos iniciam mais uma semana de campanha com comícios e entrevistas realizados nesta segunda-feira, 5. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem compromissos em São Paulo, onde encontra o presidente da Bolívia, Luís Arce, às 10h30, e participa de encontro com assistentes sociais, às 17h. Também na capital paulista, Ciro Gomes (PDT) realiza comício com candidatos pedetistas Elvis Cezar, Aldo Rebello e Antônio Neto, às 10h, e dá entrevista para o programa Pânico, da Jovem Pan News, às 12h. Simone Tebet (MDB) começa o dia em São Paulo, onde visita uma cooperativa de reciclagem, às 9h40. Em seguida a candidata vai a Belo Horizonte, em Minas Gerais, para caminhada na Praça Sete, às 15h, e manifestação em defesa da Serra do Curral, às 16h30. Felipe D’Ávila (Novo) é sabatinado pelo Grupo Liberal, do Amazonas, às 12h30. Soraya Thronicke (União Brasil) concede entrevista para o Portal Jovem Pan, 12h. Demais candidatos não anunciaram agenda oficial até a publicação deste texto.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore