Lula encontra setor do Turismo e Bolsonaro discursa na ONU; confira as agendas dos candidatos

Nesta terça-feira, 20, os principais presidenciáveis reforçam compromissos no Sudeste e encontros com apoiadores

Nesta terça-feira, 20, os candidatos à presidência da República reforçam compromissos no Sudeste e encontros com apoiadores. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem encontro com representantes do setor de turismo em São Paulo, às 10h. O presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre agenda em Nova Iorque, às 9h40, onde se encontra com o Secretário Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e em seguida discursa na abertura da 77ª Assembleia Geral da ONU. Às 11h15, Bolsonaro se encontra com o presidente do Equador, às 14h, faz videoconferência com empresários do setor de supermercados. Ciro Gomes (PDT) participa de convenção da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), às 11h, em Campinas. Simone Tebet (MDB) visita o Centro de Operações e Inteligência da cidade de Indaiatuba, em São Paulo, às 10h, e participa da “Caminhada da Esperança” logo em seguida. Às 15h, a candidata participa do encontro “Educação Agora para o Brasil” na Avenida Paulista. Soraya Thronicke (União Brasil) realiza gravação de material de programa eleitoral em São Paulo, às 9h, e se reúne com a equipe de assessoria de comunicação de sua campanha, às 16h.

Felipe D’Avila (Novo) cumpre agenda em Goiás, onde visita a Transportadora Brasil Central, em Rio Verde, às 9h, depois vai à Empresa Cereal Ouro, às 11h, visita a Granja Vivan, às 12h, participa de coletiva de imprensa na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Rio Verde (Acirv), às 16h, e finaliza o dia em um encontro com empresários e líderes da Acirv, às 17h. Vera Lúcia (PSTU) viaja para Aracaju, às 7h, grava entrevista virtual para emissora de Minas Gerais, às 15h30, e também concede entrevista ao vivo para um canal do YouTube, às 19h30. Sofia Manzano (PCB) visita um canteiro de obras com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, às 6h30, participa do lançamento da plataforma dos jornalistas para as eleições na sede do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, às 9h, participa da assinatura de documento da categoria docente na sede regional do Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, às 11h. Constituinte Eymael (DC) participa de eventos na cidade do Rio de Janeiro e em São Gonçalo. Leonardo Pericles (UP) participa de plenária na UNB e realiza a assinatura de cartas compromisso, às 10h30, faz panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto, às 15h, e passeata em Ceilândia, às 18h. Padre Kelmon (PTB) tem agenda interna com padres e pastores apoiadores da campanha, em São Paulo.