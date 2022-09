Ipec: Lula tem 47% das intenções de voto, e Bolsonaro, 31%

Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira colocação, com 7%, e está tecnicamente empatado com a senadora Simone Tebet (MDB), que oscilou positivamente um ponto e chegou aos 5%

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Clauber Cleber Caetano/PR Reprodução / Twitter @cirogomes Flickr Simone Tebet Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial de 2022



A menos de duas semanas do primeiro turno das eleições 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderança a corrida à Presidência da República e, se a eleição fosse hoje, venceria a disputa em primeiro turno, uma vez que alcança 52% dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. É o que aponta a nova pesquisa do Instituto Ipec (antigo Ibope), divulgada nesta segunda-feira, 19. O levantamento aponta o petista com 47% das intenções de voto, o que representa uma vantagem de 16 pontos percentuais do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que soma 31%. Entre os outros concorrentes testados, Ciro Gomes (PDT) permanece com 7% da preferência do eleitorado brasileiro, ocupando o terceiro lugar, enquanto Simone Tebet (MDB) oscilou positivamente um ponto, dentro de margem de erro, de 4% para 5%, continuando em quarto lugar. Com o resultado, o pedetista e a emedebista estão tecnicamente empatados.

O levantamento desta segunda-feira marca a quinta rodada de pesquisas Ipec à Presidência e representa o maior patamar de intenção de voto alcançado por Lula nesta série. O resultado do levantamento também reflete a impressão do eleitorado brasileiro após o primeiro mês das campanhas eleitorais, que teve início em 16 de agosto. Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 12 de setembro, Lula oscilou positivamente, dentro da margem de erro. Bolsonaro, por sua vez, permaneceu estagnado nos mesmos 31%. Ao todo, o novo levantamento foi realizado com 3.008 pessoas acima de 16 anos em todos os Estados brasileiros, entre os dias 17 e 18 de setembro, em 181 municípios brasileiros.

Segundo turno

O Ipec também testou o cenário de eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Neste caso, o petista vence com 54% das intenções de voto, contra 35% do atual mandatário do país. Em relação ao levantamento anterior, o candidato do PT avançou um ponto, dentro da margem, enquanto o postulante do Partido Liberal (PL), oscilou um ponto negativamente, também dentro da margem. Neste recorte, brancos e nulos somam 8%. Outros 3% não souberam responder.

Rejeição

Ainda segundo o instituto, metade do eleitorado brasileiro não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. O índice de rejeição de Lula é de 33%. Ciro é rejeitado por 18% dos eleitores; Tebet, 6%. No comparativo com a pesquisa do dia 12 de setembro, o atual presidente da República manteve o mesmo patamar. O petista, por sua vez, oscilou negativamente dois pontos. Desde o início da série histórica, em 15 de agosto, Bolsonaro cresceu quatro pontos (de 46% para 50%); Lula se manteve na casa dos 33%. O atual mandatário do país tem as maiores rejeições entre quem mora no Nordeste (61%), jovens (56%) e pessoas com renda familiar de até um salário mínimo (55%). O ex-presidente tem a maior rejeição entre eleitores com renda familiar de mais de cinco salários mínimos (52%), pessoas com ensino superior (43%) e moradores da região Sul do país (42%).