Lula escala Wellington Dias para acompanhar Orçamento 2023

Agência Senado - 27/08/2018 Wellington Dias é ex-governador do Piauí e senador eleito em 2022



O senador eleito e ex-governador do Piauí, Wellington Dias (PT), foi indicado por Lula (PT) para negociar no Congresso Nacional propostas para o Orçamento de 2023. Conversas se darão diretamente com o relator da proposta de orçamento, e também piauiense, senador Marcelo Castro (MDB), e o objetivo é dar ao orçamento do ano seguinte mais características do próximo governo. Dias foi escolhido após reunião com Lula, Geraldo Alckmin (PSB) e Gleisi Hoffmann, como declarou o próprio senador eleito: “São várias missões, no diálogo com a Câmara, com o Senado e o Judiciário para uma transição segura e que ele deve estar anunciando nos próximos dias a coordenação, após entendimentos sobre o cumprimento da lei e da regra de transição estabelecida em lei com o Executivo, com a colaboração do Tribunal de Contas da União e do Congresso Nacional”. O diálogo com a Câmara dos Deputados a respeito do orçamento será feito pelos deputados Rui Falcão (PT) e José Guimarães (PT), sob o comando de Wellington Dias e do coordenador da campanha de Lula, Aloizio Mercadante.

Em seu anúncio, o ex-governador do Piauí ainda ponderou que a elaboração do orçamento de 2023 deve levar em conta o projeto aprovado nas urnas: “Coube a mim, a pedido do presidente, fazer uma agenda, que já está marcada para quinta-feira, com nosso querido senador Marcelo Castro, relator do orçamento geral da União. Vamos estar nessa comissão, com um grupo de líderes parlamentares, para garantir que a gente tenha o acompanhamento sobre a execução orçamentária de 2022 e também a elaboração do orçamento para 2023, levando em conta o projeto vitorioso aprovado nas últimas eleições. É um trabalho que quero fazer com outros líderes com muito carinho e muita determinação”.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore