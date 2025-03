Lula faz primeira visita do mandato a um assentamento do MST

Presidente viajará para o Quilombo Campo Grande com o objetivo de reaproximar o governo aos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, bem como encontrar maneiras de reduzir o preço dos alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está se preparando para uma visita significativa ao assentamento Quilombo Campo Grande, localizado no município de Campo do Meio, em Minas Gerais, na próxima sexta-feira (7). Este assentamento é parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), um grupo que tem expressado críticas ao governo, especialmente em relação ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. A visita de Lula tem como objetivo principal reaproximar o governo dos integrantes do MST, um dos apoiadores históricos do Partido dos Trabalhadores (PT).

O MST tem contestado os números apresentados pelo governo sobre a reforma agrária. No final do ano passado, o ministro Paulo Teixeira afirmou que cerca de 70.000 famílias foram atendidas com a reforma agrária nos últimos 12 meses. No entanto, o MST alega que ainda há cerca de 100.000 famílias aguardando atendimento. Essa discrepância nos números tem sido um ponto de tensão entre o movimento e o governo, e a visita de Lula é vista como uma tentativa de pacificação e diálogo.

Além de buscar a pacificação com o MST, a visita de Lula tem um segundo objetivo crucial: encontrar maneiras de reduzir o preço dos alimentos. A inflação tem sido uma das principais preocupações do Palácio do Planalto, sendo apontada como a principal responsável pela queda na aprovação presidencial em todo o país. O presidente pretende mobilizar os produtores rurais, começando pela agricultura familiar, para diminuir a pressão inflacionária e, assim, melhorar a situação econômica do país.

