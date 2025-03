Tony Bellotto, dos Titãs, faz pausa na carreira após diagnóstico de tumor no pâncreas

Músico se preparará para uma cirurgia e, por conta disso, se afastará temporariamente dos palcos; Alexandre de Orio assumirá lugar do guitarrista na banda

Divulgação/Titãs Tony Bellotto gravou um vídeo para falar de sua situação e agradeceu aos fãs pelo apoio



Tony Bellotto, conhecido como guitarrista da banda Titãs, revelou que fará uma pausa em sua carreira após ser diagnosticado com um tumor no pâncreas durante exames de rotina. Em uma declaração, ele demonstrou estar “tranquilo e confiante” diante do desafio que terá pela frente, afirmando que enfrentará essa fase com “coragem e dignidade”.

O músico se preparará para uma cirurgia e, por conta disso, se afastará temporariamente dos palcos. Apesar da ausência de Bellotto, os Titãs continuarão a realizar seus shows, com a participação de Alexandre de Orio como substituto. A banda se compromete a manter a agenda de apresentações enquanto o guitarrista se concentra em sua recuperação.

Bellotto também aproveitou a oportunidade para agradecer as inúmeras mensagens de apoio que recebeu dos fãs. Ele expressou sua gratidão e ressaltou a importância do carinho do público nesse momento delicado. O artista deixou claro que sua intenção é retornar assim que estiver recuperado, mantendo a esperança de voltar ao convívio dos palcos.

A situação de saúde do guitarrista gerou uma onda de solidariedade entre os admiradores da banda e do próprio músico. A expectativa é que, com o tratamento adequado, Bellotto possa superar essa fase desafiadora e retomar sua carreira musical em breve.

Veja o vídeo gravado por Tony Bellotto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titãs (@titasoficial)





