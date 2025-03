Lula participará da cerimônia de posse do CFOAB

Evento, que promete ser um dos destaques do dia, está programado para as 19h no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, localizado a cerca de 10 km do Palácio do Planalto

Nesta segunda-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcará presença na cerimônia de posse do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O evento, que promete ser um dos destaques do dia, está programado para as 19h no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, localizado a cerca de 10 km do Palácio do Planalto.

A presença de Lula foi confirmada após um encontro na semana passada com o presidente reeleito da OAB, Beto Simonete, no Palácio do Planalto, onde o convite formal foi feito. Além do presidente, a cerimônia contará com a presença de parlamentares, ministros do Supremo Tribunal Federal e representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A nova gestão da OAB, que tomará posse, será liderada por Felipe Sarmento como vice-presidente, Rose Moraes como secretária-geral, Cristina Cordeiro como secretária-geral adjunta e Délio Linse Silva Júnior como diretor tesoureiro. Este novo mandato está previsto para começar em 2025 e se estenderá até 2028, prometendo trazer novas diretrizes e desafios para a advocacia no Brasil. Antes de comparecer à cerimônia, o presidente Lula terá uma agenda cheia no Palácio do Planalto, começando às 9h com uma reunião com o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de imprensa, Laércio Portela.

No decorrer da manhã, às 10h, Lula se encontrará com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seguido por uma reunião às 11h com o chefe do gabinete pessoal da presidência, Marco Aurélio Marcola. A agenda do presidente continua intensa no período da tarde, com um encontro às 14h40 com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Logo após, às 15h, Lula se reunirá com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

A tarde segue com mais compromissos, incluindo uma reunião às 16h com o presidente executivo da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge do Nascimento Júnior, e o CEO da Midea, Luís Felipe Rodrigues Costa. Antes de se dirigir à cerimônia da OAB, Lula ainda terá um encontro às 17h com o ministro da Educação, Camilo Santana. E