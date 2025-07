Lula recebe primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em Brasília

Após encontro durante a 17ª Cúpula do Brics, reunião entre os líderes tem como objetivo principal o fortalecimento dos laços entre as duas nações, com foco em áreas estratégicas de cooperação

Foto: Ricardo Stuckert / PR Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, e Lula durante a Cerimônia oficial de chegada dos Chefes de Estado do Brics



Nesta terça-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe em Brasília o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para uma série de compromissos no Palácio da Alvorada. Este encontro marca um momento significativo na história das relações bilaterais entre Brasil e Índia, que já se estendem por 80 anos. A visita de Modi ao Brasil tem como objetivo principal o fortalecimento dos laços entre as duas nações, com foco em áreas estratégicas de cooperação.

Durante a manhã e início da tarde, os líderes devem assinar uma declaração conjunta que destaca a parceria digital entre os dois países. Este documento abordará temas cruciais como infraestrutura pública digital, inteligência artificial, tecnologias emergentes e governança digital. A intenção é promover um intercâmbio de conhecimentos e tecnologias que possam beneficiar ambos os países, impulsionando o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

Além da parceria digital, outros assuntos de interesse mútuo estarão na pauta das discussões. Entre eles, a COP 30, que ocorrerá em Belém do Pará em novembro, será um tema central, assim como a reforma da governança global, segurança alimentar, cibersegurança e combate ao terrorismo. Brasil e Índia, que frequentemente compartilham posições alinhadas nessas áreas, planejam firmar acordos de cooperação em segurança, agricultura, energia e tecnologia. Um dos destaques será o acordo de cooperação no combate ao terrorismo internacional e ao crime organizado, reforçando o compromisso de ambos os países com a segurança global.

Após o encontro com Modi, a agenda do presidente Lula continuará com reuniões importantes. Ele se encontrará com o chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Marco Aurélio Marcola, e o chefe de gabinete adjunto da agenda da Presidência, Osvaldo Malatesta, às 15h30. Em seguida, às 16h, Lula se reunirá com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A cobertura completa e atualizações sobre esses compromissos serão acompanhadas ao longo do dia, destacando a importância das decisões tomadas e os impactos esperados para o futuro das relações entre Brasil e Índia.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA