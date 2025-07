Parlamentares reagem a fala de Lula sobre Trump: ‘Vexame diplomático e militância ideológica’

Oposição critica presidente por atacar o republicano e afirma que governo brasileiro perde credibilidade internacional ao politizar relações exteriores

Ricardo Stuckert / PR As críticas apontam que Lula perdeu mais uma oportunidade de agir como chefe de Estado



Deputados da oposição reagiram com indignação às recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As críticas apontam que Lula perdeu mais uma oportunidade de agir como chefe de Estado e não como militante ideológico, agravando o isolamento diplomático do Brasil em meio ao atual cenário internacional. A fala de Lula, considerada um ataque direto a Trump, gerou reações duras por parte de parlamentares do PL, União Brasil e outras siglas de oposição, que veem na postura do presidente uma tentativa de ideologizar a política externa e romper com o princípio de neutralidade nas relações entre nações.

Repercussão entre deputados

Para o deputado Sanderson (PL-RS), a atitude de Lula é uma afronta à diplomacia internacional: “Lula age como um militante rancoroso, não como presidente da República. Atacar Donald Trump é uma afronta à diplomacia, à soberania e à convivência entre nações. É um vexame internacional que expõe a decadência da política externa brasileira.”

Já o deputado Rodrigo Valadares (União-SE) destacou a incoerência entre o discurso do presidente e suas ações: “É inacreditável ver Lula tentando posar de defensor da democracia enquanto ataca líderes eleitos como Trump e se cala diante de regimes autoritários como o de Maduro. Essa hipocrisia é o retrato do petismo.” Rodolfo Nogueira (PL-MS) reforçou o impacto negativo da postura de Lula sobre a imagem do Brasil no exterior: “Lula tenta desqualificar Trump, mas o que ele consegue é envergonhar o Brasil. Ao se comportar como ativista, mostra que está mais preocupado em atacar conservadores do que resolver os problemas reais da população.”

O deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) disse que a fala do presidente é reflexo da perda de apoio popular: “Ao invés de buscar boas relações com o novo presidente dos Estados Unidos, Lula prefere polemizar, fazendo birra ideológica. A diferença entre os dois é gritante, e o povo sabe disso.” Por fim, Coronel Tadeu (PL-SP) ressaltou que o Brasil precisa retomar o caminho da diplomacia e da responsabilidade nas relações exteriores: “Lula envergonha o país ao atacar o presidente dos Estados Unidos, nosso maior parceiro comercial. Isso prejudica nossa imagem e nos isola do mundo.”

Contexto

As críticas surgem em um momento de mudanças no cenário internacional, com a possível volta de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos. Para a oposição, Lula deveria adotar uma postura institucional e respeitosa, a fim de preservar as relações bilaterais com o principal parceiro econômico do Brasil. O episódio reforça a tensão entre o Palácio do Planalto e os setores conservadores, tanto dentro quanto fora do país, e amplia o debate sobre os rumos da política externa brasileira sob o atual governo.