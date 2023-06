Lula reforça que Brasil está ‘neutro’ em guerra da Rússia contra a Ucrânia

Presidente voltou a falar que nada irá acontecer enquanto os dois países não tomarem a decisão de querer a paz

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula reforça mais uma vez a posição do Brasil em relação a guerra entre Rússia e Ucrânia



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil está “neutro” em relação a guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesta quinta-feira, 1º, o petista recebeu o presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, no Palácio Itamaraty, em Brasília. Em discurso ao lado do político europeu, Lula reiterou a defesa da integridade territorial da Ucrânia e que condena a invasão. No entanto, o presidente voltou a falar que nada irá acontecer enquanto os dois países não tomarem a decisão de querer a paz. “O Brasil faz parte de um grupo de países que querem se manter neutro para que possamos construir a possibilidade do fim da guerra”, comentou. O presidente finlandês disse que tem a mesma opinião e que toda tentativa pela paz é valiosa e precisa envolver os “grandes países” em busca de uma saída. Mas para Luís Vitagliano, professor de relações internacionais da FMU, a capacidade do Brasil é baixa para atrair grandes potencias, como a China, para um debate aprofundado para o fim do conflito. “O Brasil tem uma tradição não só de assumir neutralidade, mas de assumir posição de relações internacionais pacifista. Esse é um traço das relações internacionais brasileiras. O Brasil costuma, mais do que apoiar um lado ou outro, acompanhar as decisões e deliberações da ONU”, explicou.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.