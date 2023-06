Tarcísio diz que recebe ‘grande amigo’ ao hospedar Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes

Governador de São Paulo e ex-presidente participam de um evento na Academia de Polícia Militar do Barro Branco nesta sexta-feira, 2

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ex-presidente Jair Bolsonaro durante encontro na feira Agrishow, no interior de SP



O ex-presidente Jair Bolsonaro está hospedado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e foi chamado de “grande amigo” pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Bolsonaro veio à capital paulista para passar por exames clínicos. “O ex-presidente é meu amigo. É uma visita de amigos. Ele tem uma questão pessoal para resolver em São Paulo e vai ficar aqui. É um grande amigo. Como falei, tenho uma gratidão profunda por todas as portas que o Bolsonaro abriu para mim”, comentou Tarcísio. Nesta sexta-feira, 2, eles participam de um evento na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. É a primeira vez que Bolsonaro visita o Palácio dos Bandeirantes e a segunda aparição do ex-presidente ao lado de Tarcísio após as eleições 2022. Em 1º de maio, os dois estiveram juntos na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto. Entre os assuntos desse segundo encontro está as eleições municipais de 2024.

Além disso, nesta quinta-feira, 1º, o governador de São Paulo autorizou a contratação de estudo para viabilizar a mudança da nova sede do governo paulista para o bairro de Campos Elíseos, região central da capital. A iniciativa visa revitalizar o centro de São Paulo, que sofre com a degradação urbana. Dirigido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o projeto pretende criar uma esplanada das secretarias paulistas, e terá, segundo o governador, sustentabilidade e acessibilidade. “Hoje, a administração pública estadual está espalhada por 56 edifícios e ocupa 807 mil m² de área, quando a nossa necessidade é de 300 mil m². Há ineficiência de ocupação de espaço e em termos de recursos”, afirmou o chefe do Executivo paulista.

Até o fim deste ano, o Palácio dos Bandeirantes pretende ter um parecer sobre a viabilidade da proposta. Além da construção dos prédios para abrigar a estrutura de governo, o projeto prevê erguer habitações de médio padrão e de interesse social no entorno do complexo administrativo. Se for viabilizada, a iniciativa vai gerar R$ 500 milhões em novos investimentos na capital. “Transferir o poder público para o centro traz também a segurança, a circulação de pessoas, os hotéis, os restaurantes e você começa a ter atividade de novo”, explica o governador. A assinatura do contrato entre a Companhia Paulista de Parcerias (CPP) e a Fipe foi acompanhada pelo secretário-chefe da casa Civil, Arthur Lima, os secretários estaduais de projetos estratégicos, Guilherme Afif Domingos; o de gestão e governo digital, Caio Paes de Andrade; o de parcerias e investimentos, Rafael Benini, além de outras autoridades estaduais e de representantes da Fipe.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.