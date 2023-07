Lula repudia homem que hostilizou Moraes em Roma: ‘É um animal selvagem, não é um ser humano’

Presidente também afirmou nesta quarta-feira, 19, que negociações ao redor do acordo Mercosul-UE avançaram durante a cúpula da Celac, em Bruxelas

Reprodução/TV Brasil Presidente Lula (PT) repudiou os ataques contra o ministro Alexandre de Moraes



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 19, que é necessário punir quem “transmite o ódio” e comparou os envolvidos nas hostilidades contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e seus familiares a “animais selvagens”. Lula defendeu a necessidade de uma investigação para esclarecer o ocorrido. “Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem o ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Um cidadão desses é um animal selvagem, não é um ser humano (…) Essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada, e nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados.” O presidente também ressaltou a importância das negociações que se deram durante a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) junto com a União Europeia (UE), realizada na Bélgica.

No entendimento de Lula, avançaram as articulações sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e UE. Ele reafirmou que o tratado pode ser fechado até o fim do ano, mas admitiu que todos os lados vão precisar ceder. “A Europa tinha feito uma carta agressiva, a carta que a Europa fez para o Mercosul ameaçava com punição se a gente não cumprisse determinados requisitos ambientais. E a gente disse para a União Europeia que dois parceiros estratégicos não discutem com ameaças, a gente discute com propostas. Fizemos a resposta brasileira, a resposta brasileira está sendo discutida com os quatro países e depois nós vamos, daqui duas ou três semanas, entregar definitivamente a proposta para a União Europeia.” Um dos principais pontos defendidos pelo presidente da República são mudanças no acordo a respeito de compras governamentais. Lula deixou a Bélgica rumo ao arquipélago de Cabo Verde, na África, para um encontro rápido com o presidente José Maria Neves. Na sequência, o presidente embarca para Brasília.