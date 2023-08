Lula sanciona reajuste do salário mínimo e nova tabela do IR nesta segunda

Equipe econômica do governo também deve encaminhar o orçamento de 2024 ao Congresso até quinta-feira, 31

Reprodução/YouTube/Lula Lula durante o programa Conversa com o Presidente



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sanciona nesta segunda-feira, 28, às 16h, no Palácio do Planalto, a Medida Provisória (MP) do novo salário mínimo, aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional. O valor de R$ 1.320 já está em vigor, mas precisava passar pela Câmara e Senado antes de ser aprovado definitivamente. Com a sanção, também começa a valer a nova política de valorização do salário mínimo a partir de 2024. O novo cálculo levará em consideração a inflação do ano anterior e o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) dos dois últimos anos. Quando o PIB dor negativo, vale apenas a correção pela inflação. A promessa é de aumento real do salário mínimo em todos os anos. A MP também atualiza a tabela do Imposto de Renda (IR), ampliando a isenção para quem recebe até dois salários mínimos líquidos (R$ 2.640). Essa é a primeira solenidade de Lula após retornar de viagem à África. Em Brasília, aumenta a expectativa para que o presidente anuncie também a minirreforma ministerial aguardada há meses pelo Centrão.

Também nesta semana, o orçamento de 2024 deve ser encaminhado ao Congresso. O texto da LOA (Lei Orçamentária Anual) já virá baseado no novo arcabouço fiscal, aprovado na última semana. O projeto com as receitas e despesas definidas pelo Executivo foi elaborado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, sob comando de Simone Tebet (MDB), e deve chegar ao Legislativo até quinta-feira, 31. A LOA precisa ser aprovada até 31 de dezembro – caso contrário, o governo só poderá executar despesas obrigatórias.