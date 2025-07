Lula se reúne com bancos públicos para discutir novo modelo de crédito imobiliário

Encontro, liderado pelo Banco Central, busca criar uma alternativa à caderneta de poupança como principal fonte de financiamento do setor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã desta quarta-feira (16), no Palácio do Planalto, com os presidentes dos principais bancos públicos do país para debater um novo modelo de crédito imobiliário.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã desta quarta-feira (16), no Palácio do Planalto, com os presidentes dos principais bancos públicos do país para debater um novo modelo de crédito imobiliário. A pauta central do encontro, marcado para as 9h, é a apresentação de uma proposta para destravar o financiamento da casa própria para a classe média e impulsionar o mercado imobiliário. A iniciativa, liderada pelo Banco Central, busca criar uma alternativa à caderneta de poupança como principal fonte de financiamento do setor. A proposta visa atrair investimentos para outros instrumentos financeiros, como as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito. A medida é vista como um aceno do governo à classe média, buscando melhorar a popularidade do presidente.

Participam da reunião os presidentes Aloizio Mercadante (BNDES), Carlos Vieira (Caixa Econômica Federal), Tarciana Medeiros (Banco do Brasil) e Paulo Câmara (Banco do Nordeste). Os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda) também estarão presentes.

A agenda do presidente em Brasília prevê ainda, às 11h, a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta o programa “BR do Mar”. A iniciativa tem como meta estimular a cabotagem (navegação entre portos do mesmo país), ampliar a frota de embarcações, reduzir custos logísticos e gerar empregos no setor.

