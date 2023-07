Lula se reúne com líderes do União Brasil em meio a pressões do Centrão por cargos em ministérios

Comando da Funasa e presidência da Caixa podem ser usados como moeda de troca para acomodar partidos no governo

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva participa de reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto, em Brasília



As articulações dos partidos do Centrão seguem intensas no Palácio do Planalto para pressionar pela troca de ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Está marcada para esta quinta-feira, 13, uma reunião entre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o deputado federal Danilo Forte (União Brasil) para tratar sobre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O Palácio do Planalto deve editar um decreto presidencial nos próximos dias para reestruturar o órgão e deixá-lo mais enxuto. Historicamente, a Funasa já serviu ao governo federal como uma moeda de troca. Outra saída que pode ser usada por Lula para agradar os partidos do Centrão está na Caixa Econômica Federal. Nos bastidores, apareceu o nome de Gilberto Occhi, do Progressistas, para comandar o banco. Ele já foi presidente da Caixa nas gestões de Michel Temer e de Dilma Rousseff. Atualmente, a instituição financeira é comandada por Maria Rita Serrano, funcionária de carreira do banco. O Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério dos Esportes também são pleiteados por partidos do Centrão, que pressionam para assumir o comando de pastas e cargos de segundo e terceiro escalão.

Nesta quarta-feira, 12, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil) se reuniu com o presidente da República e com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para confirmar a indicação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil) para o Ministério do Turismo. Também esteve em Brasília o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), que é marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. O político fluminense tem negociado a saída da ministra do cargo após ambos decidirem abandonar o União Brasil e migrar para o Republicanos.

*Com informações da repórter Janaína Camelo