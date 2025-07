Lula se reúne com ministros do União Brasil em meio à tensão entre o governo e o partido

Legenda, que já tem Ronaldo Caiado como presidenciável para 2026, pode desembarcar da gestão petista e provocar uma ‘dança das cadeiras’

Ricardo Stuckert/PR O presidente Lula com Celso Sabino, um dos ministros indicados pelo União Brasil



Na noite anterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com ministros do União Brasil em Brasília, em uma reunião que não constava na agenda oficial. Estiveram presentes Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Celso Sabino, ministro do Turismo, e Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações — o primeiro é filiado ao PDT, mas está na cota do União. A Secretaria de Comunicação Social não divulgou a pauta discutida, mas o encontro ocorre em um momento de tensão entre Lula e o União Brasil, especialmente após a federação do partido com o PP, liderado pelo senador Ciro Nogueira, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oficialização dessa federação está prevista para os próximos dias, ainda em agosto.

Há especulações de que os três ministros do União Brasil possam deixar seus cargos após a formalização da federação, prevista para 19 de agosto. Isso poderia desencadear uma “dança das cadeiras” no governo Lula, com possíveis mudanças nos ministérios. No entanto, André Fufuca, ministro do Esporte e membro do PP, deve ser poupado de alterações por enquanto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tem demonstrado interesse em indicar nomes para as pastas que ficariam disponíveis.

O União Brasil, que já possui um pré-candidato à Presidência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, busca afirmar sua independência política. O partido, que se aliou ao PP, planeja um rompimento com o governo Lula até o final do ano, com vistas às eleições de 2026. Analistas políticos destacam a falta de convicção ideológica do União Brasil, que mantém ministros no governo Lula enquanto se posiciona como oposição.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA