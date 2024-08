Lula se reúne com ministros e líderes do governo após STF suspender emendas impositivas

Encontro teve como objetivo traçar estratégias para avançar em medidas importantes, especialmente na área econômica, em um momento em que o Congresso se volta para as eleições

Ricardo Stuckert/PR Reunião acontece durante a segunda semana de esforço concentrado da Câmara



Nesta manhã, ocorreu no Palácio do Planalto uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros e líderes do governo no Congresso. O encontro teve como objetivo traçar estratégias para avançar em medidas importantes, especialmente na área econômica, em um momento em que o Legislativo avança lentamente devido ao foco dos parlamentares nas eleições municipais. A reunião acontece durante a segunda semana de esforço concentrado da Câmara e do Senado. Deputados e senadores trabalham esta semana, mas só retornarão a Brasília no início de setembro, após o segundo esforço concentrado do mês, e depois das eleições municipais de outubro. Entre os temas em discussão estão a reoneração da folha de pagamento, a regulamentação da reforma tributária e a polêmica envolvendo as emendas do Congresso Nacional com o STF (Supremo Tribunal Federal). O governo busca evitar a paralisia dos trabalhos legislativos.

Além das medidas econômicas, a reunião também abordou a agenda de Lula para os próximos dias. O presidente pretende continuar viajando pelo país, entregando obras e promovendo o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o objetivo de garantir apoio aos candidatos governistas nas eleições de outubro. A presença do petista em diversas regiões é vista pelos aliados como uma estratégia para fortalecer a base e assegurar a continuidade dos projetos do governo.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin