Lula revela que Silvio Santos teve medo de ser preso após escândalo do PanAmericano

Em 2010, apresentador procurou o então presidente, que o tranquilizou a respeito de investigação sobre fraude contábil; dono do SBT chegou a colocar emissora como garantia

Reprodução/Twitter@LulaOficial Lulu presta homenagem a Silvio Santos, morto neste sábado, 17 de agosto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou neste domingo (18) memórias sobre o icônico apresentador Silvio Santos, que morreu no dia anterior. Lula recordou um momento tenso em 2010, quando Silvio expressou seu receio de ser preso devido ao escândalo financeiro envolvendo o banco PanAmericano (atual Banco Pan), de sua propriedade. Naquele ano, o Banco Central interveio na instituição após descobrir uma fraude contábil que resultou em um rombo de R$ 4,3 bilhões. Lula revelou que Silvio o procurou em busca de apoio, manifestando seu medo de enfrentar a prisão. O presidente assegurou a ele que não havia motivos para tal temor e que uma investigação seria realizada para solucionar a situação. O petista destacou que, para evitar a falência do banco, Silvio utilizou sua emissora como garantia para um empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). “E ele deu como garantia a televisão dele, coisa que muita gente não quer dar: o seu patrimônio. E ele deu”, destacou o presidente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, Lula mencionou uma tentativa de Silvio Santos de ingressar na política em 1989. O presidente tentou dissuadi-lo de participar das eleições, uma vez que Silvio foi barrado pela Justiça Eleitoral. O presidente também fez questão de reconhecer a contribuição de Silvio Santos ao entretenimento brasileiro, elogiando seu trabalho como apresentador. Lula expressou sua admiração pela relação afetiva que muitos brasileiros, incluindo ele mesmo, tinham com os programas de Silvio. Durante uma conversa dos dois, o petista questionou a falta de um programa jornalístico no SBT, ao que Silvio respondeu que não desejava um espaço que criticasse o governo.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA