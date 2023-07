Lula sugere a Alckmin reeditar o programa de incentivo à compra de eletrodomésticos

Em seu segundo mandato como presidente, em 2009, o petista promoveu uma iniciativa que reduzia o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre itens da chamada ‘linha branca’

Reprodução/TV Brasil Presidente Lula (PT) sugeriu a volta do programa de incentivo à compra de eletrodomésticos durante fala na cerimônia de reabertura do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), a reedição de um programa de incentivo à compra de eletrodomésticos da chamada “linha branca”, como geladeiras e máquinas de lavar roupas. Iniciativa é semelhante aos incentivos para baratear automóveis, que foram encerrados recentemente. A declaração da intenção de criar o programa foi dada pelo presidente nesta quarta-feira, 12, durante a cerimônia de reabertura do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília: “As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem e está gastando muita energia, você tem que trocar. Se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito”. Em seu segundo mandato como presidente, em 2009, Lula promoveu um programa que reduzia o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre itens da “linha branca”.

Em entrevista à Jovem Pan News, José Jorge Júnior, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, disse que um eventual incentivo é bem vindo se unir os interesses da população aos propósitos do setor industrial: “Toda política de incremento ao fortalecimento à competitividade e facilidade de acesso aos produtos eletrodomésticos traz vários ganhos à população (…) Ou seja, a política pública acaba alcançando vários setores da economia, desde o insumo do produto final, até a ponta, onde o consumidor vai pagar por um produto mais econômico e, por conseguinte, vai pagar uma conta de energia menor e uma conta de água menor”.

Durante seu discurso, Lula ainda brincou com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ao pedir que ela abra mão de recursos para permitir que o governo reduza os preços dos produtos e fez um apelo por um consumo responsável: “Se fizer a dívida e não puder pagar, vai quebrar a cara. Por isso, que nesses próximos dias a gente vai anunciar definitivamente o tal do Desenrola. O Desenrola tem que dar certo, porque se não der certo quem vai estar enrolado somos nós, Simone”. De acordo com Alckmin, o programa de desconto para automóveis, já encerrado, foi responsável pela deflação de 0,08% em junho. O índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado na terça-feira, 11, pelo IBGE registrou o primeiro recuo da inflação no ano, o que não acontecia desde setembro de 2022.

