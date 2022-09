Lula vai a ato no RJ e Bolsonaro comemora Independência; confira a agenda dos presidenciáveis

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) intensificam campanha no interior de São Paulo

Montagem Jovem Pan - ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO, Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo, DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO, Flickr / Simone Tebet Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial de 2022



Em mais uma semana de campanha, políticos intensificam atividades em São Paulo e caminhadas com apoiadores. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa do ato “Todos Juntos Pelo Rio”, às 17h, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de comemoração do aniversário do Bicentenário da Independência do Brasil, às 10h, em Brasília. Ciro Gomes (PDT) faz caminhada no Mercado Municipal de São José do Rio Preto, em São Paulo, às 10h. Simone Tebet (MDB) começa o dia em Minas Gerais para reunião com lideranças políticas e caminhada no comércio de Dourados, ás 9h30, depois vai ao interior de São Paulo para visita na Maternidade Gota de Leite, em Araraquara, às 15h30, e finaliza o dia com caminhada no comércio de Araraquara, às 16h30. Soraya Thronicke (União Brasil) se encontra com representantes do Movimento Agenda 227 e recebe o “Plano País da Infância e Adolescência”, em São Paulo, às 10h. Felipe D’Ávila (Novo) visita o Instituto Singularidades, em São Paulo, às 9h30, e depois visita o Instituto de Tecnologia e Liderança, às 11h30. Vera Lúcia (PSTU) participa de atividade online com o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, às 15h, e depois realiza atividade com estudantes da Unicamp, em Campinas, às 17h. Sofia Manzano (PCB) faz caminhada pelo Centro de São Paulo, a partir das 10h. Constituinte Eymael (DC) e Léo Péricles (UP) não divulgaram agenda nesta quinta.