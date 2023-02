Lula vai ao Nordeste nesta terça-feira para retomar obras do Minha Casa, Minha Vida

Meta é garantir a entrega de 170 mil imóveis até o final do ano, retomar obras de mais de 5,8 mil moradias e reativar a chamada Faixa 1, categoria de menor renda do programa habitacional

Ricardo Stuckert/Divulgação/PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de outorga da distinção Compromisso Ambiental, da Prefeitura de Montevidéu, no Uruguai



Nesta terça-feira, 14, o presidente Lula (PT) retoma suas viagens pelo país começando pelo Nordeste. Ele vai à Bahia, em Santo Amaro da Purificação, para anunciar a retomada de obras e novas regras para o programa Minha Casa, Minha Vida. A meta é garantir a entrega de 170 mil imóveis até o final do ano, retomar obras de mais de 5,8 mil moradias e reativar a chamada Faixa 1, categoria de menor renda do programa habitacional. Para se ter uma ideia, hoje a renda máxima familiar da Faixa 1 é de R$ 1,8 mil mensais e o valor máximo do imóvel é de R$ 96 mil. Existe a possibilidade desse valor ser reajustado pela administração federal. Dentro da Faixa 1, o governo costuma bancar 90% do valor do imóvel. Entre os imóveis desta categoria, 120 mil moradias já estariam com as obras 65% finalizadas. A expectativa é de entregar 80% desses imóveis ainda no primeiro semestre de 2023. Segundo o Governo Federal, o objetivo também é retomar obras de creches e escolas. Nessa semana, o presidente Lula também vai a Sergipe para anunciar recursos na retomada de obras em rodovias federais. Inicialmente, as obras retomadas devem ser as da BR-101.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin