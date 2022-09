Lula vai ao Pará e Bolsonaro participa de sabatina; confira a agenda dos presidenciáveis

Ciro Gomes (PDT) participa de evento em São Paulo e Simone Tebet (MDB) cumpre agenda no Rio Grande do Sul

Montagem sobre fotos - Estadão Conteúdo Lula, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial



Ciro Gomes (PDT) participa da entrega do plano “País Pela Infância e Adolescência” do movimento Agenda 227, às 10h, em São Paulo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza agenda no Pará, onde participa de um ato da Cultura no Centro de Belém, às 10h, e do evento “Todos Juntos Pelo Pará”, às 18h. O presidente Jair Bolsonaro (PL) é sabatinado pela RedeTV!, em São Paulo, às 20h. Simone Tebet (MDB) cumpre agenda no Rio Grande do Sul. Às 10h45, a candidata visita a Chácara da Fumaça, na comunidade de Mario Quintana, acompanhada do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), com quem almoça às 12h40 no Centro Histórico da capital gaúcha. Na sequência, a emedebista participa da Feira Nacional e Internacional de Agropecuária (Expointer), em Esteio. Soraya Thronicke (União Brasil) se reúne com a equipe de assessoria de comunicação de campanha, em Brasília, às 9h, e também participa do lançamento da campanha a deputado estadual de Jorge Tadeu (União Brasil) e da deputada federal Sandra Tadeu (União Brasil), em São Paulo, às 19h. Felipe D’Ávila (Novo) cumpre agenda em Piracicaba, interior de São Paulo, onde faz caminhada no Centro e almoço com apoiadores, a partir das 12h15, na sequência o candidato visita a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba , às 14h, e finaliza a agenda na Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), às 16h.

Léo Péricles (Unidade Popular) cumpre agenda em Caruaru, Pernambuco, onde faz caminhada no Alto do Moura, às 10h30, almoço com movimentos sociais, às 12h, visita ao Morro Bom Jesus, às 15h, panfletagem no Centro da cidade, às 16h, e plenária com a militância e apoiadores, às 18h30. Vera Lúcia (PSTU) faz panfletagem, às 17h, na Estação de Trem Mercado Público, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sofia Manzano (PCB) tem agenda programada em Catalão, interior de Goiás, onde participa de reunião sobre a realidade dos servidores públicos federais na Associação dos Docentes da Universidade Federal de Catalão, às 15h, e em seguida faz panfletagem na Praça do Setor, às 17h. Constituinte Eymael (DC) e Pablo Marçal (Pros) não divulgaram agenda.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina