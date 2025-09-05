Lula vai se reunir com integrantes das Forças Armadas no Palácio do Alvorada

Reunião tem como objetivo principal fortalecer os laços entre o presidente e os líderes militares, mas discutirá também as manifestações de 7 de Setembro

Ricardo Stuckert/PR Reunião ocorre em um momento estratégico, às vésperas do 7 de Setembro



Nesta sexta-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com os chefes das Forças Armadas e ministros em um almoço no Palácio da Alvorada, em Brasília. Este encontro, cuidadosamente articulado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, tem como objetivo principal fortalecer os laços entre o presidente e os líderes militares. Além de Monteiro, estarão presentes o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Amaro, e os três chefes das Forças Armadas. A reunião ocorre em um momento estratégico, às vésperas do 7 de Setembro, data em que se celebra a independência do Brasil.

Um dos principais temas a serem discutidos durante o encontro é a segurança do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, que será realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Este evento contará com a presença de autoridades de alto escalão, incluindo o presidente Lula, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. A segurança do desfile é uma preocupação central, especialmente devido às manifestações previstas para ocorrer na região central de Brasília, com grupos tanto a favor de Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para garantir a segurança durante o desfile, o Gabinete de Segurança Institucional ativou o Plano Escudo, uma estratégia preventiva destinada a coibir possíveis ataques. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal já está ciente das manifestações e trabalha em conjunto com o gabinete para reforçar a segurança do evento. Este esforço conjunto visa assegurar que o desfile ocorra de forma pacífica e segura, sem incidentes que possam comprometer a celebração da independência.

*Com informações de Igor Damasceno