Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Lula vai se reunir com integrantes das Forças Armadas no Palácio do Alvorada

Lula vai se reunir com integrantes das Forças Armadas no Palácio do Alvorada

Reunião tem como objetivo principal fortalecer os laços entre o presidente e os líderes militares, mas discutirá também as manifestações de 7 de Setembro

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 10h05 - Atualizado em 05/09/2025 10h19
  • BlueSky
Ricardo Stuckert/PR Lula, o ministro José Múcio Monteiro e chefes das Forças Armadas Reunião ocorre em um momento estratégico, às vésperas do 7 de Setembro

Nesta sexta-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com os chefes das Forças Armadas e ministros em um almoço no Palácio da Alvorada, em Brasília. Este encontro, cuidadosamente articulado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, tem como objetivo principal fortalecer os laços entre o presidente e os líderes militares. Além de Monteiro, estarão presentes o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Amaro, e os três chefes das Forças Armadas. A reunião ocorre em um momento estratégico, às vésperas do 7 de Setembro, data em que se celebra a independência do Brasil.

Um dos principais temas a serem discutidos durante o encontro é a segurança do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, que será realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Este evento contará com a presença de autoridades de alto escalão, incluindo o presidente Lula, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. A segurança do desfile é uma preocupação central, especialmente devido às manifestações previstas para ocorrer na região central de Brasília, com grupos tanto a favor de Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Para garantir a segurança durante o desfile, o Gabinete de Segurança Institucional ativou o Plano Escudo, uma estratégia preventiva destinada a coibir possíveis ataques. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal já está ciente das manifestações e trabalha em conjunto com o gabinete para reforçar a segurança do evento. Este esforço conjunto visa assegurar que o desfile ocorra de forma pacífica e segura, sem incidentes que possam comprometer a celebração da independência.

*Com informações de Igor Damasceno

Leia também

Governo Lula quer 'resgatar' camisa da seleção no 7 de Setembro
Lula diz que anistia pelo 8 de Janeiro corre o risco de ser aprovada se for pautada no Congresso
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >