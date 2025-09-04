Governo Lula quer ‘resgatar’ camisa da seleção no 7 de Setembro

Novo posicionamento vem após pesquisas apontarem uma boa avaliação da gestão diante da crise causada pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A postagem faz parte da nova campanha publicitária do governo Lula, que tem como conceito a ideia de "Brasil Soberano"



O governo federal divulgou nesta quarta-feira (3), um vídeo que estimula a população a vestir a camisa amarela da seleção brasileira durante as celebrações do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. Na peça de divulgação, a camisa “ganha vida” e comemora ter sido retirada da gaveta. “Voltei, Brasil. Que saudade, meu povo!”, diz uma animação da blusa, que nos últimos anos ficou marcada como símbolo em manifestações bolsonaristas. A “amarelinha” se apresenta como “meio amarrotada” e com “cheiro de guardado”. Em outro trecho, a peça menciona a aproximação do 7 de Setembro: “Não tem jogo, mas tem Brasil em campo. E eu já sou a roupa de ir, né?”. “Todo dia é dia de exaltar o Brasilzão e exaltar a nossa soberania.”

A postagem faz parte da nova campanha publicitária do governo Lula, que tem como conceito a ideia de “Brasil Soberano”. A mensagem é também o lema da cerimônia do Dia da Independência. O desfile oficial do feriado ocorre em Brasília no próximo domingo (7), e terá três temas principais, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom): a defesa da soberania nacional, a COP-30 e o Novo PAC. O novo posicionamento do governo vem após pesquisas apontarem uma boa avaliação da gestão diante da crise causada pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, entre outras retaliações articuladas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) parar tentar travar seu julgamento por golpe de Estado.

Desde o começo das sanções, como a cassação de vistos de autoridades nacionais e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, o PT tem denunciado tentativas de intervenção estrangeira e usado o cenário para promover campanhas como a “Brasil Soberano”. O slogan do governo passou de “União e Reconstrução” para “Do lado do povo brasileiro”.

