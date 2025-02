Lula viaja nesta sexta para a posse do presidente do Uruguai

Antes de embarcar às 15h, presidente cumpre uma agenda de compromissos no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá início nesta sexta-feira (28) uma série de viagens internacionais, começando por Montevidéu, no Uruguai. Antes de embarcar, o presidente cumpre uma agenda de compromissos no Palácio do Planalto. Às 9h, ele se reúne com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de imprensa, Laércio Portela. Em seguida, às 10h30, está agendada uma reunião com Marcos Rogério, da Casa Civil. O embarque para Montevidéu está previsto para as 15h.

A viagem ao Uruguai marca o retorno de Lula às agendas internacionais, após um período de foco em viagens nacionais. Este foco interno visava melhorar sua popularidade, que tem apresentado queda nas pesquisas recentes. Em Montevidéu, o presidente participará da posse de Yamandú Orsi, marcada para sábado à tarde. Além disso, Lula discutirá temas bilaterais importantes, como a binacional do aeroporto de Riveira, a implantação da hidrovia Uruguai-Brasil e a construção de uma segunda ponte sobre o Rio Jaguarão.

Ainda em março, o presidente tem compromissos internacionais em Honduras, onde participará da Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). Além disso, Lula tem viagens programadas para o Japão e Vietnã, entre os dias 25 e 28. Essas visitas são parte de uma estratégia para fortalecer laços diplomáticos e comerciais com países de diferentes continentes, ampliando a presença do Brasil no cenário internacional. No segundo semestre, Lula deve viajar para Nova York, em setembro, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, e para a África do Sul, onde estará presente na Cúpula do G20.

