Lula visitará Japão e Vietnã no final de março

Em nova missão diplomática à Ásia, presidente visa estreitar as relações econômicas e fortalecer parcerias estratégicas com os países

Ricardo Stuckert/PR Luiz Inácio Lula da Silva viajará a Tóquio, no Japão, de 24 a 27 de março, e a Hanói, no Vietnã, de 27 a 29 de março



Na próxima semana, o presidente Lula embarcará em uma missão diplomática à Ásia, com o objetivo de estreitar as relações econômicas, comerciais e diplomáticas com o Japão e o Vietnã. Esta viagem representa uma oportunidade significativa para o Brasil expandir sua presença no cenário internacional e fortalecer parcerias estratégicas com essas nações asiáticas. A agenda de Lula inclui encontros de alto nível e eventos empresariais que prometem impulsionar o comércio e os investimentos entre os países.

No Japão, Lula será recebido com honras pelo Imperador e terá uma reunião com o Primeiro-Ministro, destacando a importância das relações bilaterais. Um dos pontos altos da visita será um evento empresarial que reunirá 500 empresários, promovido pelo Itamaraty e apoiado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). As discussões se concentrarão em setores-chave como agronegócio, energia, logística e ciência e tecnologia. Desde 2014, Brasil e Japão mantêm uma parceria estratégica e global, com um intercâmbio comercial que atingiu 11 bilhões de dólares em 2024, resultando em um superávit brasileiro de 146,8 milhões de dólares. O Japão é um dos principais investidores no Brasil, com 36 bilhões de dólares investidos nos últimos três anos.

A visita ao Vietnã tem como objetivo implementar a parceria estratégica anunciada em novembro de 2024, durante a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Lula busca ampliar o comércio, atrair investimentos e fortalecer a cooperação em áreas como agronegócio e produtos eletrônicos. O intercâmbio comercial entre Brasil e Vietnã alcançou 7,7 bilhões de dólares em 2024, com um superávit brasileiro de 415 milhões de dólares, e a meta é atingir 15 bilhões de dólares em 2025. Durante a visita, Lula também pretende avançar nas negociações entre o Mercosul e o Japão, além de promover parcerias público-privadas e o desenvolvimento de tecnologias renováveis.

A expectativa é que novos atos e acordos sejam assinados durante as visitas aos dois países, refletindo a busca do Brasil por fortalecer laços econômicos e diplomáticos. As visitas ao Japão e Vietnã são vistas como passos importantes para consolidar parcerias e expandir o comércio, beneficiando o Brasil em um cenário global cada vez mais competitivo.

