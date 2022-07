Lupi diz que PDT vai buscar vice de Ciro Gomes fora do partido ‘até a última hora’

Presidente do partido garantiu que a sigla busca um nome de outra legenda para concorrer junto com o ex-ministro

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Ciro Gomes foi candidato à presidência da República em 2018 e vai voltar a concorrer ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro



O PDT oficializa nesta quarta-feira, 20, a candidatura de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto mas ainda busca um nome para a vice. Nesta terça-feira, 19, às vésperas da convenção, o presidente do partido, Carlos Lupi, garantiu que a sigla busca um nome de fora da legenda para concorrer junto com o ex-ministro. “O grande desafio, no meu modo de ver, é que eles tentam te encurralar no canto do ringue evitando que os partidos se aliem, já aconteceu na outra eleição… A gente tem que ter a capacidade de até a última hora tentar a aliança”, declarou o político em uma live nas redes sociais.

Lupi também fez acenos ao União Brasil e ao PSD, mas confirmou que a definição do vice ainda não será divulgada na comissão desta quarta: “Estamos tentando e conversando publicamente. Meus irmãos da União Brasil, se unam com quem quer o Brasil mais forte e mais soberano. Meu amigo Kassab, teu coração tem que pender pelos interesses de São Paulo e do Brasil que estão aqui”. O PDT é o primeiro partido a oficializar a candidatura à presidência.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina