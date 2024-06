Magda Chambriard fala em nova composição na diretoria da Petrobras

Segundo nova presidente da estatal, que fala em adequação de perfis, as mudanças serão anunciadas na próxima semana

PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chambriard não quis adiantar nomes nem a quantidade de executivos que devem deixar a Petrobras



A Petrobras, sob a liderança de sua presidente Magda Chambriard, está às vésperas de anunciar uma série de mudanças significativas em sua diretoria. Em uma movimentação que promete redefinir o rumo da maior empresa de petróleo do Brasil, Chambriard sinalizou que as alterações visam aprimorar a gestão da companhia, alinhando-a aos novos desafios e objetivos. Apesar de não revelar detalhes sobre quais diretorias ou nomes serão afetados, segundo fontes da Jovem Pan, as áreas de Inovação e Tecnologia, Comercialização e, uma das mais cobiçadas, Exploração e Produção estão sob ameaça para possíveis mudanças. Durante suas declarações, a presidente enfatizou que as mudanças, previstas para serem anunciadas até o final da próxima semana, não devem ser vistas como um demérito aos atuais diretores, mas sim, um ajuste estratégico necessário para alinhar a empresa aos seus novos rumos.

Alguns dos nomes cotados para assumir as novas posições já foram discutidos, como o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Os investimentos em questão, que ultrapassam a marca de US$ 103 bilhões para o período de 2024 a 2028, são vistos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como fundamentais para o desenvolvimento econômico do país. Ele acredita que esses aportes serão cruciais para fomentar a geração de emprego e renda, além de assegurar o crescimento econômico do Brasil. A expectativa é que as mudanças na diretoria não apenas alinhem a Petrobras às diretrizes governamentais, mas também fortaleçam a empresa para enfrentar os desafios futuros, mantendo seu papel vital na economia nacional.

Publicado por Luisa Cardoso