Maia nega ‘atraso’ na escolha de candidato a sucessor na Câmara

Enquanto isso, ministra Tereza Cristina vira ‘plano B’ a Lira entre governistas

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O bloco de Rodrigo Maia conta oficialmente com seis partidos: PSL, MDB, DEM, PSDB, Cidadania e PV



Três deputados ainda disputam o posto de candidato à presidência da Câmara dos Deputados que terá o apoio do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia. Baleia Rossi (MDB), Aguinaldo Ribeiro (PP), e Elmar Nascimento (DEM) são os principais cotados. Luciano Bivar (PSL) corre por fora, mas já deu mostras de que pode abandonar a disputa. O desejo do grupo é escolher o postulante ainda nesta semana. O bloco de Rodrigo Maia conta oficialmente com seis partidos: PSL, MDB, DEM, PSDB, Cidadania e PV. Somados, correspondem a 159 deputados.

O deputado Marcos Pereira (Republicanos), que era cotado, tenta viabilizar uma candidatura de terceira via — independente de Maia. Os partidos de oposição ainda não se decidiram. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, segue dizendo que não está atrasado na disputa. Ele comentou os rumores de que o governo estaria utilizando a liberação de emendas parlamentares para beneficiar o candidato Arthur Lira. O candidato do PP tem ao seu lado, além do próprio partido, o PL, PSD, Solidariedade, PTB, PROS, PSC, Avante e Patriota. Juntos, somam 171 deputados — 12 a mais que o bloco de Rodrigo Maia.

Nesta quinta-feira, o presidente do PTB, Roberto Jefferson se reuniu com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, para confirmar o apoio a Lira. Aliados do governo no Congresso pensam em um eventual plano B ao nome de Arthur Lira. Após a reunião no Planalto, Roberto Jefferson mencionou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que foi eleita deputada federal. Ela teria o apoio de deputados das bancadas ruralista e evangélica, mas ainda não mostra disposição para concorrer.

*Com informações do repórter Levy Guimarães