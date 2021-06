Maio registra alta de 70% nos óbitos por Covid-19 em relação à média da pandemia

Cartórios de Registro Civil apontam que 18 Estados tiveram crescimento de óbitos pela doença em comparação com o ano passado; Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais têm os maiores aumentos

EFE / Raphael Alves São Paulo, o Estado mais populoso, o aumento atingiu 114% e a maior redução foi na região Norte



As mortes por Covid-19 cresceram 70% em maio em comparação com a média da pandemia no Brasil. O Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil aponta que 18 Estados tiveram crescimento de óbitos pela doença em relação com o mesmo mês do ano passado, explica o presidente da ArpenBrasil, Gustavo Renato Fiscarelli. “Em maio nós tivemos quase 50 mil óbitos em decorrência da Covid-19 contra uma média de quase 29 mil óbitos mês a mês se considerado desde o início da pandemia”, relata. Maio foi o terceiro pior número de mortes desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020. “Por outro lado, em comparação a março e abril, que foram os dois meses com maior número de mortes, houve um decréscimo. Em relação à março, houve um decréscimo de 34% e com relação a abril, 31%. Então passando de março de quase 75 mil mortes e abril com quase 72 mil mortes para 49.282 mortes em maio último”, afirmou. Os Estados que registraram o maior crescimento nos falecimentos em maio foram: Mato Grosso do Sul, com 4500%; Mato Grosso, 2472% e Minas Gerais, com 1.014%. Na região Sul, os números também dispararam: 947% no Paraná, 945% em Santa Catarina e 932% no Rio Grande do Sul. São Paulo, o Estado mais populoso, o aumento atingiu 114% e a maior redução foi na região Norte.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos